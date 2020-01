TODAY marks the start of three days of graduations in York.

The University of York is hosting seven ceremonies in Central Hall across Thursday, Friday and Saturday (January 23, 24 and 25).

Family and friends will join hundreds of graduands collecting their degrees.

Today they will be joined by Sir Ciarán Devane chief executive of the British Council – the UK’s international organisation for cultural relations and educational opportunities, who will be getting an honorary degree along with Professor Dame Frances Clare Kirwan, who is a British mathematician, specialising in algebraic and symplectic geometry. She is currently Savilian Professor of Geometry at the University of Oxford.

Ceremony One

Management

Doctor of Philosophy in Management

Tinkuma Ejovi Edafioghor, Shengfeng Li.

Master of Arts in Railway Studies

David Atkins, Ann Lilian Austin, Lauren Holly Brundell, Peter George Capon, Adrian Cotterill, Philip Eakins, Rosalind Janet Hext, Colin Hough, Barry Jones, Paul Rumford Jordan, Thomas Manus Martin.

Master of Science in Accounting and Financial Management

Yuqi Cai, He Cao, Xuan Cao, Lei Chen, Sixie Chen, Yao Chen, Zhulan Chen, Chaoyu Cheng, Zhaorong Cui, Xinhe Deng, Yili Du, Yu Duan, Yangyang Fan, Zizhen Fan, Yun Fang, Huishan Feng, Xingda Feng, Yan Feng, Jinqi Fu, Shurui Gan, Jiani Geng, Yan Hao, Mingxu He, Jiayue Hu, Jia Huang, Yiyun Huang, Xixi Jia, Yue Jia, Yu Jiang, Ziyu Jiang, Xi Jin, Ruiying Kang, Huizhi Lan, Yu Lei, Junxiong Li, Junyao Li, Lingxiu Li, Shang Li, Yifan Li, Chen Liang, Chenxi Liao, Ya Lin, Jingxian Liu, Xiaoji Liu, Yiran Liu, Chen Lyu, Yichen Ma, Jialin Mei, Sian Mei, Tiantian Meng, Andrew Mwangi Ngunjiri, Ke Ni, Lixue Pan, Yiwei Pan, Jinhua Pu, Peidong Qu, Qianwen Qu, Suzanne Said, Lucheng Shao, Zixuan Sheng, Shuo Sun, Qian Tang, Mengyan Wang, Yueheng Wang, Yue Wang, Xiaorui Wei, Yiran Wei, Junyi Wen, Zhijian Wen, Zhiwen Wu, Mengke Xia, Shimin Xie, Yaodong Xiong, Xinmei Xu, Minru Yan, Yu Yan, Can Yang, Mingming Yang, Shuai Yang, Yanxuan Yang, Huaying Yao, Nanting Ye, Qinnan Ye, Ruiqi You, Shiyao Yu, Xin Yuan, Jiayu Zeng, Xiaoyu Zhai, Boyang Zhang, Chen Zhang, Guo Zhang, Shijia Zhang, Sixian Zhang, Xinyu Zhang, Xujing Zhang, Ying Zhang, Yunyun Zhou, Yanlin Zhu, Yating Zhu.

Master of Science in Global Marketing

Abubakar Uthman Abbas, Dina Alexandra Baszok, Zhen Cao, Yi Cen, Joshua Duncan Chappelow, Siddharth Chawla, Chen Chen, Yucan Chen, Yujie Chen, Adam Mathwin Clark, Giuseppe De Angeli, Tianying Gao, Xin Guan, Irada Guliyeva, Xin Guo, Laura Elizabeth Hartley, Yu-Tung Hsu, Enyin Hu, Yingyi Hu, Zhongxiao Hu, Wenxuan Huang, Ruiqian Jia, Huan Li, Wanlin Li, Weihao Li, Zhaoxuan Li, Mengyuan Lin, Wenting Lin, Jie Liu, Shuo Liu, Yang Liu, Shuyi Ma, Xiaoling Ma, Yanran Mei, Isabelle Emily Ann Mitchell, Zexian Ni, Jamie Keith O’Neil, Huizhu Pu, Li Qi, Xiao Qin, Sebastian Robson, Jiaqun Sun, Yuchen Tang, Xueqing Tao, Tristen Thavaran Jithan, Shuyu Wan, Qinglin Wang, Xinyuan Wang, Yameng Wang, Zhixuan Wang, Yan Wu, Lufan Xing, Yan Xing, Jinyu Yang, Yichen Yang, Wenkai Ye, Qianqian Yu, Jiajia Zhan, Saiyu Zhang, Yuwan Zhang, Zhong Zheng, Qinqin Zhou, Yuandong Zhou, Sui Zhu, Yingshan Zhu.

Master of Science in Human Resource Management

Jonah Conway, Marianna Dal Porto, Shuang Fan, Shuyu Fang, Yingqi Gao, Alexander Michael Gooddie, Sihui Huang, Yawen Huang, Jialun Jiang, Rachel Jane Maria Laughlin, Chak-Tung Li, Na Li, Xiao Liu, Xinchen Ma, Jiaxi Sun, Simaran Kaur Uppal, Vincent Gediminas Varza, Dexiu Wang, Xinyu Wang, Yingying Wang, Xuan Wu, Luyao Xing, Yuxin Xiong, Xiaofan Yuan, Yingzhi Yuan, Aochen Zhang, Jiacheng Zhang, Liang Zhang, Mingjian Zhang, Yawen Zhao, Biao Zhou.

Master of Science in International Business

Tongqing Cai, Hua Guo, Dingling Leng, Yusi Lin, Zhen Liu, Wei Qiang, Yilan Shi, Yike Yan, Luxin Zhang, Yushi Zhou.

Master of Science in International Business and Strategic Management

Oritsemisanju Oyomitueworitse Arenyeka, Christopher Matthew Stephen Bee, Ying Cai, Sarannat Chavanasak, Chun Sheung Cheung, Ziqiang Dai, Hannah Louise Frost, Yuanqi Ge, Simran Giller, Mert Gürzümar, Qi Hou, Zerong Huang, Yifei Huo, Iakovos Ioannou, Yun Jiang, Jack Thomas Lakin, Christopher Paolo Charles Lewis, Shuyu Li, Ye Li, Yuying Li, Mingqi Liu, Su Liu, Yiting Lu, Renjie Mao, Akinlolu Orekoya, Xinyuan Qiao, Xizi Qiu, Harrison Seymour, Afnan Shahjehan, Beatriz Cristina Sierra Celis, David Gia-Huy Szöllosi, Fujun Tang, Jana Elisabeth Wegener, Fangqin Wei, Nicholas Wirth, Tong Wu, Yujin Xue, Chenwei Yao, Shuang Yao, Hao Zhang, Yan Zhang, Zixin Zhang.

Master of Science in International Strategic Management

Liang Feng, Lifeng Kuang, Yitao Li, Mushfiqua Mustafa.

Master of Science in Management

Yue Cai, Man Yiu Chan, Baiwen Chen, Hao Chen, Qian Chen, Wenqing Chen, Zhengjie Chen, Zhuo Chen, Yijie Cheng, Wenjie Chu, Neil Cox, Jingwen Cui, Xinrao Fan, Lauren Zoe Goulder, Mengxian Guo, Qi Guo, Yun Guo, Gema Dwireka Hakim, Hongbo Huang, Ming Jin, Jing Ju, Ishita Kathpalia, Qian Li, Yating Li, Yuhan Li, Ruyue Liang, Niannian Liu, Xiaocui Liu, Zhaoxi Liu, Wen Luo, Jiayi Ma, Brenda Marie McHaro, Chaitanya Patakota, Yu Pei, Shiyun Qian, Lei Ruan, Manali Mahesh Sarpatwar, Di Shang, Jessica Rose Shaw, Xinyi Shen, Xinxin Shi, Minli Song, Ruyue Song, Timothy Ayomikunle Toluwalope Sonuga, Sotiria Sotiriou, Hannah Kimberley Stone, Yao Su, Samuel Timpany, Conor Virdee, Dazhi Wang, Haixia Wang, Hao Wang, Mengyu Wang, Na Wang, Yizhen Wang, Shuai Wu, Tong Wu, Qi Xia, Guijun Xiang, Wenwen Xie, Xinran Xiong, Maohua Xu, Renjie Xu, Zhen Xu, Yue Yang, Zhaoya Yang, Xueting Yao, Hui Ye, Hanqian Zhang, Quzihang Zhong, Hongji Zhou, Qianqian Zhou, Xinyu Zhou, Yixin Zhou, Haoxian Zhu, Fanfan Zou.

Master of Science in Management with Business Finance

Jiayi Cai, Zeyu Cao, Zhengfang Cao, Sibo Chen, Shuqi Dong, Rui Fan, Suhuan Fang, Yang Fu, Mingyang Gao, Xinbo Gong, Jiatong Hai, Ruizhi Hu, Yingying Hu, Xiaoxu Huang, Boyuan Kang, Qing Lan, Thomas Leach, Hao Li, Hui Li, Yihe Li, Qinghua Liang, Jiaqi Lin, Weixin Lin, Jia Liu, Mingfan Liu, Minghe Liu, Rui Liu, Yixuan Liu, Jiji Lu, Athit Nopnitipat, Yongchen Su, Runqi Tang, Xiaoyu Tao, Zhihan Tian, Baojun Wan, Lin Wang, Meng Wang, Tong Wang, Zixuan Wang, Huiyi Wu, Jiaxing Xiao, Wenjie Xie, Yifan Xie, Huiyuan Xin, Jie Xu, Ying Xu, Yuxi Xu, Fan Yang, Hanfei Yu, Tianqing Yu, Jiawei Yuan, Di Zhang, Jin Zhang, Ke Zhang, Yujing Zhang, Yuyue Zhang, Ge Zhao, Juanshu Zhao, Siyuan Zheng, Wenjie Zhou, Yinuo Zhou, Luyao Zong.

Bachelor of Arts in Business and Management (with a year in industry)

William Charlton.

Bachelor of Science in Accounting, Business Finance and Management

Richard William Campbell, Qingyu He, Jennifer Karen Pinder, Swarnim Singh, Teri Elizabeth York.

Bachelor of Science in Marketing

Sean Wallace.

Ceremony Two

Mathematics

Doctor of Philosophy in Mathematics

Majed Omar S Albaity, Martin Brown, Peter Johnson Brown, Nicola Ellen Farthing, Victoria Jane Wright.

Master of Science (by research) in Mathematics

Philip Samuel Hutchinson.

Master of Science in Financial Engineering

Jack David Cheary, Hao Chen, Mingjie Deng, Huajiang Gao, Zijin Guo, Yifei Hu, Kelin Li, Yingyu Li, Wenkun Liu, Roman Penza, Xiaochun Shi, Wenqian Song, Lu Wang, Qipeng Wang, Jingya Wu, Xiaorong Yuan, Meng Zhang, Zhiying Zhang, Ziqin Zhou.

Master of Science in Mathematical Finance

Satara Ansar, Maria Pia Barthet, Jingyao Che, Marcin Patryk Depczynski, Yang Gao, Xin Hua, Sicheng Li, Xingkai Lu, Sahir Majid, Xueqin Mi, Monkgogi Pilara Moshebashebi, Joseph William Ravenscroft, Lawrence Seikel, Jiachen Shen, Spencer Andrew Thurgood, Hongyu Wang, Mengyao Wang, Ran Yan, Hao Yu, Nikolaos Zarras, Xiaolin Zeng, Fen Zhang, Yuhan Zhang, Yushu Zhao.

Master of Science in Mathematical Sciences

Stephanie Ann Brain, Emily Charlotte Butler, Tim Page, Catherine Turner.

Master of Science in Statistics and Computational Finance

Amal Abdulmohsen H Alharbi, Peiyan Cai, Dingjia Cao, Yanjun Chen, Dougal Ferguson, Qi Guo, Zhuoya Guo, Zengzhi He, Huixin Hu, Mengzhi Huang, Ziang Huo, Weiqian Jiang, Xuehan Li, Mercedes Idilia Loor Mendoza, Caihong Ma, Zhongxian Ou, Shaoyin Wang, Yifan Wu, Liuruyu Yu, Yucheng Zhao, Yun Zheng, Zijian Zhong.

Postgraduate Diploma in Mathematical Finance

Timoteo Liam O’Connell.

Postgraduate Diploma in Statistics and Computational Finance

Zechen Li.

Bachelor of Science in Computer Science and Mathematics (with a year in industry)

Antony McDonagh.

Bachelor of Science in Mathematics

Sapphir Knighton, John Meredew.

Bachelor of Science in Mathematics and Statistics

Jack Staveley.

Bachelor of Science

Joshua Asplin Thomas Whiteley.

Music Master of Arts (by research) in Music

Rowan Williams.

Master of Arts in Community Music

Irena Naomi Fearon, Hexing Huang, Caroline Marina Jeffries, Yuting Li.

Masters of Arts in Music

Ananias Ananiadis, Luthien Anne Brackett, Ailsa Beatrice Louisa Campbell, Cheng Chen, Ting Chen, Cassidy Brianna Cramer, Andrew Lewis Davies Cullen, Jiayi Dai, Biqi Feng, Xiaomin Feng, Phillip Timothy Richard Folkes, Valentine Elise Lorna Ford, Jeremy Simon Freeman, Charlotte Lucy Hall, Yixun Huang, Ioanna Koullepou, Gen Li, Mengqi Li, Qian Li, Wenjun Li, Jingwen Liang, Jingwen Liang, Shiya Liu, Sijie Liu, Chuqi Lu, Cameron Paul McArthur, David Hugh McGregor, Harri Morgan-Williams, Yinan Niu, Francesca Marie Peilober-Richardson, Thomas Joseph Procter, Minxin Qiu, Alison Arwen Russo, Tong Su, Surigega, Emily Ann Tindall, Gregory John Treloar, Elliott Walker, Christopher Charles Playfair Wood, Yuxin Xu, Mengyang Yu, Xinyu Zhang, Chenying Zhou.

Master of Arts in Music Education: Instrumental and Vocal Teaching

Thekla Andreou, Nasim Ansari, Sophie Brown, Siyu Cheng, Danni Du, Zixuan He, Jiaqi Hu, Shiying Jiang, Yumeng Jiang, Jinghua Li, Shu Li, Siqi Li, Yan Li, Yaruimei Li, Haoyue Liu, Xin Liu, Yaokun Liu, Zixin Lu, Mengqi Lyu, Lu Meng, Sini Miao, Sara Norouzi Iranzad, Stefanos Ntaoulas, Shuyan Peng, Lucy Alice Plimmer, Wen Rong, Vasiliki Siafaka, Jiao Song, Emma Jaye Stafford, Elspeth Penelope Talbot, Alice Esther Teulon, Jian Wu, Xuexuan Wu, Shijie Xie, Shimin Xu, Xiran Xu, Yiyun Yan, Huishu Zhao, Lurui Zheng, Xiaoqiao Zhou, Ziruo Zhou.

Master of Arts in Music Production

Pedro Acker Caetano, David John Gibson, Reening Lau Chon Heng, Marco Ross, Zhaozhong Wu, Yan Yang.

Postgraduate Diploma in Music

Francis Botcher, Sophie Lisa Marie Collerton, Robin William Datta, Jakob Michael De Menezes-Wood, Victoria Lauren Price, Timothy Daniel Reader.

Philosophy

Doctor of Philosophy in Philosophy

John Edward Blechl, Adam David Timmins, Jack Robert Warman.

Master of Arts (by research) in Philosophy

Julian Omar Hatem Payne.

Master of Arts in Philosophy

Rachael Kerry Arnold, Thomas Devlin, Thomas William Dowling, Thomas Edward Killilea, Henry John Knapper, Simon Christopher Lillistone, Joel Alex Caleb Palmer, Robin Pawlett-Howell, Louis Michael Pointer-Jones.

Bachelor of Arts in Philosophy

Edmund William Hornby-King, Gurvinder Kaur.

Social Policy and Social Work

Doctor of Philosophy in Social Policy and Social Work

Kyunghwan Kim, Eppie Rose Leishman, Helen Louise Stinson, Blaise Fofung Vudinga.

Master of Arts in Comparative and International Social Policy

Angela Maria Jimenez Peñuela, Ting Jin, Xiao Liu, Victoria Elizabeth McLauchlan, Ekaterina Pochukaeva, Xinyue Zhang.

Master of Arts in Comparative and International Social Work

Yue Xing.

Master of Arts in Global Crime and Justice

Anxhela Bruci, Xiao Guo, Novia Mesayualiza, Aissata Sylla.

Master of Arts in Global Social Policy

Hamdi Sevketbeyoglu, Jinxiu Zhong.

Master of Arts in Public Policy and Management

Isaac Yeboah Agyei, Shrutika Badgujar, Lileshwaree Bhujan, Tristan Ruaraigh George Bishop, Matthew Michael Thomas Collins, Zoe Ruth Dexter, Alina Echeverría Urbina, Benjamin Frowein, Aminta Teresa Gutierrez Rivera, Natalie Louise Howden, Ruth Mary Jones, Birat Lekhak, Julie Low, Michelle Louise Massy-Collier, Austin Francis Ifeanyi Ndiokwelu, Daniel Ndoye, Stephen Sironka Sankeni, Nicolaas Albertus Smit, Wilson Kariuki Waweru, Emma Louise Simone Webster, Jarvas Benedict Zungumbia, Ivan Zupan.

Master of Arts in Social Policy

MacArena Ayelén Acuipil, Kendra Jaleesa Butler, Zhe Cheng, Esme Davies, Rani Hannah Govender, Annika Isabelle Huning, Eunhwa Jung, Chak Fan Kwok, Yin Lan, Abigail Grace Linyard-Tough, Lee Yan Ng, Zhengyu Yang.

Master of Arts in Social Work

Jessica Kate Ballantyne, Jake Fletcher, Chloe Gibson, Adriana Renee Stewart, Nicola Sykes.

Master of Arts in Social Work Practice (Think Ahead)

Hannah Altendorff, Katherine Arundel, Nicholas Edward Aston, Yasmin Bainbridge, Erin Banks-Kelly, Miriam Charly Brady, Victoria Brinkhurst, Amelia Bushell, Emma Carter, Janna Rachel Chapman, Miriam Chapman, Mariana Lopes Moury Fernandes Daconti, Thomas Andrew Dainty, Catherine Danaher, Davenport, Helen Margaret Downer, Rosie Durkin, Charlotte Edwards-Hampson, Silje Egeland, Hannah Furnival, Georgina Giordano, Eleanor Goldsmith, Sally Louise Brook Greaves, Laura Gregory, Matthew Davey Griffin, Adèle Grison, Chloe Hall, Charlotte Hart, Jennifer Hearnshaw, Sarah Heaton, Eleanor Hinchliffe, Kelsie Hodgson, Rory Houlding, Luke Jackson, Natasha Jane Johansen, Porsche Kebe, Ambia Khatun, Hannah Kingsford, Rebekah Lake, Suzanne Lamba, Natalie Laurent, Robyn Lawrence, Nikki Lonsdale, Pamela Makin, Catherine Millar, Anna Clare Mitchell, Anne O Driscoll, Helen Parr, Sarah Porch, Daniel Preece, Caleb Questel, Mariam Rashid, Lucy Rees, Zoe Catherine Rice-Jones, Emily Richards, Emily Samuels, Georgina Shotton, Madeleine Margaret Tait, Arnold Thornton-Rice, Cassie Tickell Painter, Colette Imogen Titjen, Sophie Trott, Wakefield, Rebecca Webster, Elicia May Westley, Rachel Anne Wilcocks, Lorna Zacharek, Evangelos Zoumas.

Master of Arts in Social and Public Policy

Katherine Allen, Nichole M Brown, Garrett Hernandez Rimer, Julieta Olimpia Lampião Sevene, Stephanie Jane Sykes.

Master of Public Administration – International Development

Alex Kojo Boahoma, Bibiana Brest, Kelly Child, Maurine Makena Kamincha, Hyung Suk Kim, Sulochana Nepali, Hesbon Ajuoga Ochieng Odhiambo, Chioma Peace Oduenyi, Gabrielle Felicia Peacock, Katherine Phelps, Temwanani Karen Phiri, Appala Narasimham Saripalli, Hansrajie Sukhdeo, Norah Loveness Tapera.

Master of Public Administration

Caroline Emma Pearl Dangerfield, Francesca Elizabeth Ferris-Ockwell, Emma Louise Garland.

Master of Research in Social Policy

Theresa Eva Herrmann.

Master of Research in Social Work

Eunae Cho.

Postgraduate Diploma in Social Work

Lisa Sorfleet.

Postgraduate Diploma in Social Work Practice (Think Ahead)

Christopher Woollard.

Bachelor of Arts in Applied Social Science (Children and Young People)

Cathryn French, Felicity Wilkinson.

Bachelor of Arts in Social Work

Ella Devany

Bachelor of Arts

Wendy Watkins