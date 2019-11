TODAY marks the third and final day of 2019 York St John University graduations.

Yesterday saw Huw Edwards, the chief anchor of BBC News at Ten, join hundreds of graduates getting their degrees.

The journalist received an honorary degree from the university’s chancellor, Dr John Sentamu, the Archbishop of York.

Honourary degrees are awarded to ‘persons of distinction’ who have made a major contribution and earned national and international distinction in their field, in activities concerning their profession, the advancement of learning, the arts or public affairs.

York St John University Degree Ceremonies Day 3

School of Humanities, Religion & Philosophy

American Studies

Lillie Beecroft, Freya Larder, Christopher Love, Arran Thompson, Emma Wells.

Chaplaincy Studies

Rachel Shackleton.

Christian Theology Specialist

Lauren Bell, Megan Bird, Joshua Clark, Stephen Miller, Anna Pattison, Elizabeth Powell, Evangelina Rea, Gavin Scott, Rosie Smejka, Leah Williams.

Contemporary Religion

Jake Chaplin, Diane Ryan, Elizabeth Watson.

Contemporary Literature

Samah Almohtar, Justine Cooper, Heather Lukins, Sarah Mannion, Rachel Patience, Ashton Pearson-Child, Nicoletta Peddis, Sophie Taylor, Annice White, Joseph Wright.

Creative Writing

Ben Ambrazaitis, Elizabeth Bell, Rose Brookes, Amy Craig, Stacy Curry, Colin Cutler, Michael Donnelly, Elizabeth Fitzgerald, Hollie Glover, Sharmila Gohil, Rosalind Griffiths, Eleanor Hartley Smith, Lucy Hurst, Samuel Jacques, Jennifer Keighley, Abigail Knowles, John Liddle, Harry Mitchell, Patrick Morgan, Matthew Pickering, Charles Plumb, James Rance, Georgia Ritson, Kathryn Sharman, Benjamin Shaw, Alan Smith, Natalie Stevens, Amy Stewart, Sophie Swainson, Emma Thompson, Tia Welsh, Paul Whelan, Jessica Whittall, Gabriel Williamson, David Yeomans.

Christian Theology and Practice

Gemma Allen, Philip Cole, Scott Cunliffe, Tom Dunham, Leslie Heal, Daniel Holland, Alison Hutchings, David Jones, Anna Kotrikadze, Christopher Still, Brian Ward, Wendy-Jane Watkins.

Creative Writing and English Language

Victoria Booth, Annie Burgess, Ealee Christian, Bethany Davies, Aimee Donnell.

Creative Writing and English Literature

Georgia Fenwick, Elsie Franklin, Eleanor Gilchrist, Kate Hewett, Emily Holmes, Elaine Kelly, Georgina Kerr, Alice Leon, Thomas Markham, Samuel Marlow, Heather Mcgowan, Aisha Noor, Bradley Patching, Abbigail Peace, Charles Prudames, Sarah Ratcliffe, Jessica Ryder, Jamie-Louise Shakeshaft, Jackson Smith, Amba Smith, Megan Tait-Davies, Jessica Thomas, Julia Ward, Max Wilding, Jessica Wright.

Creative Writing and Media

Heather Bateman, Caitlain Horan, Ryan Moate, Martin Poole.

English Literature and English Language

Grace Cooper, Niamh Delaney, Sarah Hatfield, Kathryn Leese, Chloe Lister, Demi-Marie Paterson.

English Literature and Film Studies

Charlotte Anderson, Alice Clough, Eleanor Dunn, Michelle Hassall, Patrick Loasby, Jacob Naylor.

English Literature

Chloe Anson, Sarah Baker, Sophie Barnes, Emilia Beck, Rebekah Bell, Samantha Bland, Ella Bramhall, Harrison Casswell, Adam Cummins, Hannah Denholm, Amelia Dickinson, Hannah Donlan, Hollie Dunning, Isabell Dutch, Natalie Fairbairn, Lauren Feast, Natalie Finnigan, Megan Hands, Roberta Hannam, Eleanor Hough, Katie Ibberson, Lucy Jackson, Claire Jones, Jennifer Kinnersley, Jasmine Kitchen, Abigail Lee, Hayley Leyland-Saggoo, Niamh Line, Keelan Loveday, Katherine Manning, Tabitha Mcnicholas, Harriet Mercer, Maya Milburn, Megan Mitchell Double, Rebecca Moncur, Amy Pollard, Kate Povey, Katie Powell, Sally Reid, Ruben Ritterband, Mary Rowe, Marcia Sanderson, Rebecca Scott, Anna Simmonds, Gemma Sketcher, Louise Small, Katie Spaven, Charlotte Stevenson, Alice Syms, Hannah Tetlow, Isabelle Watkins, Abigail Weaver, Emma Wilbourne, Robyn Wright, Grace Wright.

English Literature and History

Chloe Donnelley, Charlotte Gayfer, Chelsea Melville.

Film Studies and Media

Matthew Adlard, Morgan Barr, Samuel Booth, Ewan Burgin, Eliza Burke, Sophie Cook, Amy Corker, Ashleigh Dean, Earl Dubique-Ashton, Erin-Mae Dyson, Edward Fox, Hazel Fraser, Beth Gowland, Ella Harrington, Emma Jolly, Harry Langley, Jessica Loyns, Christian Smith, James Southcott, Chloe Weeks.

Geography

Joshua Crombie, Christopher Davy, Megan Dawson, Ethan D’Inverno, Eden Huntley, Chloe Irvine, Josef Kilburn, Ellie Smith, Dylan Stoppard, Jessica Woosnam.

Environmental Geography

Olivia Bullivant, Rebecca Leake, Struan Mcinnes, Matthew Pattison, Sarah Stephenson.

Human Geography

Charlotte Bates, Alicia Down, Chelsea Eddowes, Seren Fowler, Nicole Palaypay.

Human Geography with Media Studies

Daniella Ibell.

History and American Studies

Kelsey Haslam, Gabrielle Haywood, Eleanor Taylor.

History

James Adams, Lauren Allen, Harvey Allenby, Rebecca Anderson, Emily Bennett, Matthew Bishop, Emma Blenkiron, Jessica Boyack-Short, Tegan Burnett, Christopher Caygill, Esme Chambers, Lauren Chawner, Ashleigh Cherry, Thomas Chisholm, Dylan Clark, George Colclough, Ellie Comerford, Samuel Cryer, Thomas Dales, George Dean, Hannah Dixon, Ciaran Docherty, Jack Dryden, Adam D’Souza, Joshua Engley, Holly Evans, Oliver Evans, Samuel Floyd, Laura-Beth Frankland, Matthew Glanville, Leah Green, Amie Gregory, Louise Gwillim, Jessica Hairsine, Bethany Hession, Melissa Hewitt, Edward Hinde, Penelope Hodgson, Amy Hotham, Kirsten Jolley, Hollie Jones, Alicia Jordan, Chloe Lazzari, Gabrielle Lewis, Emily Longster, Thomas Lovering, Maisie Maude, Alice Mcentee, Joseph Nelson, Summer O’Brien, Paris Onigbanjo, Thomas Owen, Luke Patterson, Simon Powell, Niamh Purnell, Alexandrea Rayner, Bethany Sharpe, Matthew Simpson, Lucy Smethurst, Brendan Spencer, Daniel Stimpson, Rebecca Stonehouse, Amy Taylor, Adam Taylor, Gareth Trotter, Alexander Tucker, Max Turner, Olivia Walsh, Tristan Ward, Jordan Watson, Polly Williamson, Rosie Williamson, Charis Wilson, Niamh Wilson, James Wrench.

International History

Natasha Aucott, Joshua Brignall-Morley, Thomas Davies, Matthew Jones, Jack Mulligan, Tessa Schofield.

Media

Jennifer Ayre, Eleanor Bird, Diane Curry, Edward Dixon, Jamie Duggan, Kiera Harrison, Edward Mellor, Liam Miller, Amy Mitchell, Rachel Neill, Lucy Patterson, Nathan Randerson, Sophie Stubbs, Jackalyn West.

Media and English Literature

Rebecca Connolly, Elysia Ryan.

Religious Studies Specialist

Bethany Blastock, Niamh Drain, Frances Duddy, Victoria Mees, Millie Parker, Renee Sinclair, Khadija Tariq, Tegan Waugh.

Religion, Philosophy and Ethics Specialist

Maximiliane Barker, Amber Barraclough, Megan Boden-Coyne, Ewan Bryson, Oliver Campbell, Aimee Connor, Henry Dale, Lucy Egan, Caitriona Fearon, Eloise Gyte, Alexandra Heron, Jenny Marchant, Kayleigh Maughan, Matthew Skidmore, Arron Wright.

Geography Research

Jenny Hall.

Religion Research

Agnes Wilkins, Winojith Withana Appuhamilage.

Theology and Religious Studies Specialist

Kinza Butt, Hayley Calder, Emma Davies, Niamh Longmuir, Hollie Loraine, Nicole Marshall, Lauren Mccready, Sinead Mcnabb, Catherine Shelton.

War Studies

Samuel Chater, Rheanna Freeman-Burn, Matthew Hurt.

School of Performance & Media Production and School of Language & Linguistics

Applied Linguistics: TESOL

Yasmine Ben Ayed, Hannah Bungard, Elise Davidson.

Applied Linguistics: Translation

Harvey Helmer, Grace Jagger, Ocean Martinez.

Applied Theatre

Laura Creed, Madeleine Johnston, Anna-Louise Leyden.

Illustration

Joe Chadwick, Charlotte Dunhill, Alexander Fallon, Megan Hirst, Megan Hooley, Hannah Kenyon, Abigail Newsome, Eleanor Tomlinson, Bryony Watson, Heidi Westmorland.

Animation

Alexander Jackson, Kayleigh Orgill.

Photography

Joshua Bell, Katie Burke, Patrycja Chocilowicz, Megan Curtis, Neisha Devereux-Lewis, Chloe Fryett, Caitlin Macnamara, Kaitlin Mcmillan, Ellie Pearson, Esther Purnell, Jessica Ryder, Daniel Steane, Mollie Turnbull.

Fine Art

Benjamin Aitken, Victoria Brown, Hannah Cash, Lucy Charnock, Rebecca Clarke, Natasha Clarke, Ryan Davey, Olivia Davey, Holly Fegan, Rowenna Godfrey, Philippa Higgins, Rhiannon Kendall, Cara Ruddock, Molly Shiel, Jessica Stott, Daisy Taylor.

Graphic Design

Callum Bailey-Lewis, Eleanor Bartley, Georgia Dixon, Louis Doran, Daniel Dumville, Caitlin Fairley, Bryony Freeman, Laura Jenkins, Nicola Jones, Liam Kay, Melissa Kendrick, Deividas Petkus, Michaela Richardson, Lucy Sargent, Charlotte Slater, Harpriya Somal, Robert Truscott, Matteo Villacci, Amy Walker.

Product Design

Hannah Dennis, Amy Deveney, Callum Dowle, Luke Gennard, Jack Harrison, Shear Israr, Lucy Kenning, Asha Khandaker, Gabriel Ledraw-Hesp, Thomas Naden, Michael O’Driscoll, Henri Ratcliffe, Charlotte Slaski, Elliot Smith, Elena Storey, Charlie Tucker, Oliver Wain.

Interior Design

Georgina Abbey, Charlotte Boggit, Lucy Coleman, Rebecca Collins, Holli Fletcher, Leonie Grewal, Amy Horner, Kathryn Hunter, Aimee Lumb, Dominic Mann, Hannah Mcvittie, Jessica Pattison, John Scurrah, Kayleigh Tallen, Catherine Watchorn.

Games Design

Charlie Kay, Dan King, Callum Miller, David Ohren, Louis Richardson.

Clinical Linguistics

Phoebe Harding-Walker.

Community Music

Tony Brindle, Sarah Fisher.

Computer Science

Rhys Henry.

Software Engineering

Nico Torres.

Computer Science

Herbie Barnett, Jack Bates-Lang, Charlie Carr, Jamie Geddes, Dominic Gleeson, Samuel Hilton-Scott, Arron Hovingham, Angelo Japitana, Harrison Kees, Rachel Meyer, Oscar Reid, Matthew Seaman, Peter Smith, Gregory Swedeen, Stuart Waters, Alec Wells.

English Language and Linguistics

Lucy Airton, Mary Armstrong, Megan Barnes, Daniel Bastow, Hannah Bowden, Rebecca Cam, Sharmin Choudhury, Louise Conkleton, Niamh Connell, Leah Daniel, Rachael Dyson, Ashleigh Farmer, Jessica Freer, Elizabeth Garner, William Gibson, Georgia Hansen, Megan Hardcastle, Subha Hayat, Victoria Herdman, Olivia Hirst, Anya Hogg, Emily Hough-Wood, Sophie Howarth, Marium Hussain, Hassnat Hussain, Lauren Kelly, Nicole Kerrigan, Georgia Kirk, Molly Knight, Louisa Leyland, Siobhan Lohan, Rachael Macha, Laura Maskrey, Thomas Moore, Rebecca Moore, Ashleigh Mycock, Alice Pennington, Ama Peters, Jake Piper, Natasha Pullen, Katie Rafferty, Joshua Raine, Nina Redshaw, Louise Richardson, Molly Riley, Katie Roe, Jake Scatchard, Hannah Torn, Alannah Turner-Evans, Ammarah Ukadia, Laura Wardle, Alice Waters, Ethan Winson-Hockley, Lucy Woodcock, Leona Wright.

Fine Arts

John Billingham, Kerry Fox, Julie Springall.

Language Studies

Caitlin Brister, Grace Coney.

Languages and English Language

Emma Halton, James Johnson, Jemma Jones, Olivia Sanderson.

Language and Linguistics

Lucy Urwin.

Linguistics and TESOL

Saniya Hussain, Daniella Meakins, Niamh O’Shea.

Media Production

Paisley Chalk, Hannah Wood.

Media Production: Film and Television

Joel Asbrey, Harry Baker, Baciro Bari Bari, Alexander Barker, Reece Dunn, Sam Gladstone South, Elizabeth Gray, Niamh Grevatt, Christopher Healey, Kimberley Hoban, Jemma Hume, Oliver Jackson, Guoda Kariniauskaite, Riona Lang, Rebecca Lloyd, Alice Lyon, Emily Mccormick, Sacha Ovenstone, Gareth Rhodes, Laura Shaw, Rebecca Stead, Oliver Stokes, Samuel Trevor, Adam Watson, Libby Wright, David Wright.

Media Production: Radio

Daniel Appleton, Joshua Dykes.

Media Production: Journalism

Brett Blacker, Isabelle Blexill, Lucy Bond, Daniel Carter, Molly Catterall, Ava Farrelly, Annabel Forster, Bethany Grice, Elisha-Jane Holt, Grace Lansbury, Harry Mccormack, Larissa Nath, Georgia Reid, Ethan Storey, Adam Walsh, Mia Wilson.

Music Production

Hannah Benson, Daniel Collins, Joseph Corlett, Christopher Readman, Natalie Walton.

Music: Composition

Ewan East, James Thornton.

Music: Education and Community

Neelam Chohan, Bethany Crosland, Emily Howell, Guo Wei Soon.

Music

Emma Jackson, Ignatius Lee.

Music: Performance

Caisin Richards, Vikki Uden.

Music Production

Max Black, Dean Bland, Adam Byrne, David Calvy, Denholm Horn, Max Imbornone, Alexander Meredith, Daniel Parr, Lewis Quinn, Emily Smith, Simon Steven, Jack Straker, Kieran Straw, Dawid Ziemba.

Music Studies (SEGi KL)

Shue Chang, Jia Chong, Hock Law, Pei Wong.

Dance

Savannah Barnes, Megan Elvidge, Connor Hammond, Abbie Padgett, Courtney Ramsden.

Dance: Education and Community

Jasmine Cash, Anna Gunby, Terri Scott.

Drama and Dance

Rachel Cree, Charlotte Johnson.

Drama and Theatre

James Carlton, Zak Charnley, Toni Gallimore, Joanna Hall, Maisie Hayward, Bronte Hobson, Joseph Mccallum, Lorna Mccullough, Louis O’Connor, Eibhlis O’Malley, Jake Ord, Olivia Ratcliffe, Katy Rattigan, Rebecca Sheard, Leon Walker, Jessica Wilkins, Tsai Yee.

Drama: Education and Community

Emma Bannister, Elizabeth Betteridge, Annemarie Chave, Ruth Haynes, Niamh Larkin, Jasmine Rayner, Courtney Uddoh Mitchell, Emily Walton.

Languages & Linguistics Research

Tobias Beesley.

Drama Research

Elanor Stannage.

TESOL and French.

Tyler Leck.

TESOL and German

Kamila Kowalczyk.

TESOL and Japanese

Gabriella Booth, Cerys Cartwright-Foster, Jasmine Chapman, Ethan Edwards, Stephanie Essery, Sean Foyle, Bethany Hallam, Lydia Holland, Jamie Howe, Marie Khanova, Morgan Nicholson, Gareth Plimmer, Annamae Rasen, Angharad Rees-Price, Leah Szczodrowski, Jasmine Wilkinson, Georgia Williams, Lauren Wilson.

TESOL and Spanish

Bethany Harper, Kate Walker.

Theatre and Performance

Ashley Marshall, Joshua Thompson, James Wardlaw.